Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika
Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada
6 saat önce
BAYRAMPAŞA'da 10 gün içinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
BAYRAMPAŞA'da 10 gün içinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ekim-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Bayrampaşa'da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine ilişkin 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilogram 360 gram metamfetamin, 90,57 gram esrar, 6,28 gram eroin, 144 uyuşturucu hap, 9 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 245 TL ve 100 dolar ele geçirildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut Y., Yasin S., Yaşar A., İnanç T., Ruşen S., Onur Ş. ve Erdal K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Cem Ü., Metin A. ve Rayisa M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
- İstanbul
Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı Adana'da süt sağma makinesiyle sahte rakı üretimi: 2 kişi gözaltına alındı Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu