Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada - Son Dakika

Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada

6 saat önce

Bayrampaşa'da 10 gün içinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Bayrampaşa'da 10 gün içinde gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 31 Ekim-9 Kasım 2019 tarihleri arasında Bayrampaşa'da uyuşturucu madde imalatı ve ticaretine ilişkin 4 ayrı operasyon gerçekleştirildi. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 1 kilogram 360 gram metamfetamin, 90,57 gram esrar, 6,28 gram eroin, 144 uyuşturucu hap, 9 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, 4 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 4 bin 245 TL ve 100 dolar ele geçirildi. Yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mahmut Y., Yasin S., Yaşar A., İnanç T., Ruşen S., Onur Ş. ve Erdal K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Cem Ü., Metin A. ve Rayisa M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da eylem hazırlığındaki 4 DEAŞ'lı yakalandı
Adana'da süt sağma makinesiyle sahte rakı üretimi: 2 kişi gözaltına alındı Son dakika: El Bab'ta 18 sivili katleden terörist MİT'in başarılı operasyonuyla yakalandı MSB, Terör örgütü PKK/YPG'nin en az 800 DEAŞ'lıyı serbest bıraktığını duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 18:20:22. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'daki 4 ayrı uyuşturucu operasyonu kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]