Bayrampaşa'daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

Yangın nedeniyle otelde kalan çok sayıda turist tahliye edildi

İSTANBUL - Sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Herhangi bir can kaybının yaşanmaması için otelde kalan turistler tahliye edildi. Acele ile otelden çıkan turistlerin kimisi yalın ayak çıktı kimisinin de öz çekim yaptığı öğrenildi.

Yangın sabah saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otelin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın mutfağın tamamını sarmaya başladı.

Yangının çıktığını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ayrıca can kaybının yaşanmaması içinde otelde bulunan turistler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.

Yangının çıktığını öğrenip dışarı çıkan turistlerin kimisinin acele ile yalın ayak çıktığı görüldü. Turistlerden kimi de yaşadıkları anı ölümsüzleştirmek için öz çekim gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesinin ardından turistler tekrar otele alındı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.