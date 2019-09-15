Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu
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Bayrampaşa'daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu

1 saat önce

Sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu.

Bayrampaşa'daki bir otelde çıkan yangın paniğe sebep oldu, System.String[]

Sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki bir otelin mutfak kısmında çıkan yangın paniğe sebep oldu. Otelde kalan turistler hızla tahliye edildi.


Yangın sabah saat 07.00 sıralarında Bayrampaşa Tuna Caddesi üzerinde bulunan bir otelin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın mutfağın tamamını sarmaya başladı.


Yangının çıktığını gören çalışanlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Ayrıca can kaybının yaşanmaması içinde otelde bulunan turistler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek kontrol altına aldı.


Yangının çıktığını öğrenip dışarı çıkan turistlerin kimisinin acele ile yalın ayak çıktığı görüldü. Turistlerden kimi de yaşadıkları anı ölümsüzleştirmek için öz çekim gerçekleştirdi. Yangının söndürülmesinin ardından turistler tekrar otele alındı.


Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - İSTANBUL

Bayrampaşa, İtfaiye, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 08:57 Kaynak: İHA
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