Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'daki Caprice Gold binasının havadan görüntüleri
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Bayrampaşa'daki Caprice Gold binasının havadan görüntüleri

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'da temeli 7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold'ta hareketli günler yaşanıyor.

Bayrampaşa'daki Caprice Gold binasının havadan görüntüleri, System.String[]

BAYRAMPAŞA'da temeli  7 yıl önce atılan 612 odalı devre mülk Caprice Gold'ta hareketli günler yaşanıyor. 28 bin kişiden 1.4 milyar TL topladığı halde tesisi yarım bırakan Fadıl Akgündüz yönetimi ele geçirmek için hamle üzerine hamle yaptı. Paralarından sonra mülklerini de Fadıl Akgündüz'e kaptırmak istemeyen hak sahipleri ise 48 saat nöbet tutup yönetimi ele aldı. Hareketli günlerin yaşandığı Caprice Gold binası havadan görüntülendi.


Fadıl Akgündüz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:00 Kaynak: DHA
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