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Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

21.12.2021 16:02

Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi Cinayet şüphelisi tabancayı denize atmış Bayrampaşa'da kıskançlık nedeniyle cinayet işlediği iddia edilen şüpheli ve kendisine saklanması için yardım eden 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Cinayet şüphelisi tabancayı denize atmış

İSTANBUL - Bayrampaşa'da kıskançlık nedeniyle cinayet işlediği iddia edilen şüpheli ve kendisine saklanması için yardım eden 3 kişi emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Cinayet, Bayrampaşa ilçesi Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir parkta 17 Aralık günü saat 00.30 sıralarında işlenmişti. İddialara göre, Yasin Semih Demirok, parkta buluştuğu kişi tarafından tabanca ile ateş edilerek öldürüldü. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen N.M. isimli yabancı uyruklu kişinin Gaziosmanpaşa'daki bir adreste saklandığını belirleyen ekipler, cinayet şüphelisini ve saklanmak için kendisine yardım ettiği belirlenen 3 kişiyi yakalayarak gözaltına almıştı.

Tabancayı denize atmış

Şüpheli N.M'nin cinayetin ardından tabancayı Eyüpsultan sahilinde denize attığı belirlendi. Polis ekipleri, silahı denizden çıkararak incelemek üzere muhafaza altına aldı. Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerin tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi
Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bayrampaşa, Cinayet, Aralık, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa'daki cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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