Bayrampaşa'daki cinayetin zanlısı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bayrampaşa'da, trafikte tartıştığı Mert Kaplan'ı (33) öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 6 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde bozulan bir motosikleti tamir eden Mert Kaplan'ın, trafikte tartıştığı kişi tarafından öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli Aytekin Ö.'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelinin emniyette 8 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay

Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'nde 6 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında bozulan bir motosikleti tamir eden Mert Kaplan, yanından hızla geçen otomobil sürücüsü Aytekin Ö.'yü yavaş gitmesi için uyarmış, Kaplan ile Aytekin Ö. arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma sonucu Aytekin Ö. yanındaki bıçakla Kaplan'ı elinden ve göğsünden yaralayıp olay yerinden kaçmış, bu sırada yoldan geçen bir ambulansı durduran Kaplan, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.