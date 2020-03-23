Bayrampaşa'daki cinayetin zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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Bayrampaşa'daki cinayetin zanlısı tutuklandı

6 saat önce

Bayrampaşa'da gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaranların üstüne açtığı ateşte 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayrampaşa'daki cinayetin zanlısı tutuklandı, System.String[]

Bayrampaşa'da gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaranların üstüne açtığı ateşte 12 yaşındaki Sinan Üstünalp'i öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Şubat'ta Bayrampaşa Cevat Paşa Mahallesi'nde yaşayan Oktay C. (27) gürültü yaptığı gerekçesiyle mahalle sakinleri tarafından uyarıldı. Oktay C. ile mahalle sakinleri arasında arbede çıktı. Olay yerine kavgadan yaklaşık 1 saat sonra tekrar gelen Oktay C. Cevdet Paşa Spor Salonu önünde bekleyen mahalleliye arabadan tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte 12 yaşındaki Sinan Üstünalp, hayatını kaybetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Tanık ifadeleri ve olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerinden, şüpheli Oktay C.ve Furkan D. tespit edildi.

Polis, şüpheli Furkan D'yi 7 Şubat'ta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Olaydan sonra firar eden şüpheli Oktay C. ise 14 Mart'ta yanındaki arkadaşı Selçuk I. ile birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan Oktay C'nin 3 ayrı suçtan aranması ve hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Oktay C. tutuklanırken Selçuk I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:14 Kaynak: AA

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