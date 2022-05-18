Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada - Son Dakika
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Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada

18.05.2022 10:13

Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada Şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderildi İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir eğlence parkının yönetim ofisine giren 2 şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada

Şüpheliler yakalanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir eğlence parkının yönetim ofisine giren 2 şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 6 Mayıs günü Bayrampaşa ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan eğlence parkında saat 07.00 sıralarında gerçekleşti. İddialara göre, eğlence parkının yönetim ofisine giren iki şüpheli, içerisinde kredi kartları, kimlik belgeleri ve 370 TL para bulunan cüzdanı çaldı. Konuyla ilgili Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan araştırmalar sonucunda olayı E.G. ve M.Y. isimli şüphelilerin gerçekleştirdiği tespit edildi. 15 Mayıs tarihinde adresleri tespit edilen şüphelilerden E.G. isimli kişi Eyüpsultan ilçesinde, M.Y. isimli kişi ise Sultangazi ilçesindeki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler, "Açıktan Hırsızlık" suçundan 16 Mayıs tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anları kamerada

Görüntülerde, şüphelilerden biri yönetim ofisinde buldukları pantolonun cebinden cüzdanı çalarken diğer şüpheli etrafı gözetliyor. Pantolonu yere bırakan şüpheliler olay yerinden sakin adımlarla uzaklaşıyor.

Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada
Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada
Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada
Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada
Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada
Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada

YORUMLAR
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Eyüpsultan'da kadın çocuğunun yanında hırsızlık yaptı: O anlar kamerada Eyüpsultan'da kadın çocuğunun yanında hırsızlık yaptı: O anlar kamerada BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA BİRLİKTE KAÇTIKLARI İDDİASIYLA EŞİNİ VE KARDEŞİNİ VURMUŞTU; O ANLAR KAMERADA
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'daki eğlence parkında hırsızlık... O anlar kamerada - Son Dakika


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