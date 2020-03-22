Bayrampaşa'daki feci kaza kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bayrampaşa'daki feci kaza kamerada - Son Dakika

Bayrampaşa'daki feci kaza kamerada

6 saat önce

Bayrampaşa O3 Karayolu'nda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, arkadan gelen başka bir otomobil çarparak takla attı.

Bayrampaşa'daki feci kaza kamerada, System.String[]

Bayrampaşa O3 Karayolu'nda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, arkadan gelen başka bir otomobil çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, yaşanan feci kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Kaza, saat 19.00 sıralarından Bayrampaşa O3 Karayolu Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi istikametinde ilerleyen bir otomobile başka bir araç arkadan hafif bir şekilde çarptı. Kaza sonrasında sürücüler dörtlülerini yakarak, kazayla ilgili tutanak tutmak için aşağıya indi. Sürücüler yolun ortasında konuştuğu sırada olanlar oldu.


Kaza yapan otomobillere başka bir araç çarparak takla attı


Sürücüler iki otomobilin arasında konuşmayı sürdürdüğü sırada, arkadan gelen 34 BTP 579 plakalı otomobil, kaza yapan araçlara çarparak takla attı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.


O3 Karayolu kısa süreli trafiğe kapatıldı


Olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alarak O3 Karayolunu Vatan Caddesi istikametine trafiğe kapattı. Yaşanan feci kazada, yolda konuşan iki sürücüden biri, iki otomobilin arasında kalarak ağır yaralandı. Kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Karayolu yapılan çalışmaların ardından araçların kaldırılmasıyla birlikte tekrar trafiğe açıldı.


Kaza yapan otomobillere başka bir aracın çarptığı anlar kamerada


O3 Karayolunda maddi hasarlı kazaya karışan otomobillere, başka bir aracın hızla çarptığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. - İSTANBUL

Bayrampaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:46 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Erdoğan, defalarca kez dile getirdiği uyarıyı bu kez sesli mesaj ile cep telefonlarına iletti
İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı Çocuğunu uyuşturucuya alıştıran kayınbiraderine ateş etti ardından dipçikle vurdu Bursa'da asker uğurlama yasağına uymayan geçlere, polis müdahale etti
Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü Sorumsuzluğun fotoğrafı! Kendisini uyaran polisin gözünün içine bakarak hazırlığını sürdürdü         
13:22
Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor Son Dakika: DSÖ herkesin doğru sandığı bilgiyi düzeltti: Virüs sadece yaşlıları ilgilendirmiyor, orta yaşlılara da ciddi zarar veriyor         
13:18
Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var Alkışa alkışla destek veren sağlıkçılar, vatandaşa seslendi: Sizlerden 2 isteğimiz var         
10:29
Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı Gıdalardan insanlara koronavirüs bulaşır mı? Bakanlık en çok merak edilen 15 soruyu yanıtladı         
10:19
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu Türkiye'yi örnek alan ABD'liler, balkonları doldurdu         
10:15
71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı 71 yaşındaki usta sanatçı Selami Şahin, koronavirüs uyarılarına rağmen yürüyüşe çıktı         
10:12
Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü Petrol fiyatlarındaki düşüş, sürücülerin yüzünü güldürdü         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var Erdoğan, gece yarısı videolu mesaj paylaşarak vatandaşlara seslendi: Sizden bir ricam var         
07:43
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı 'Yaşanan her şey solunumla ilgili bir grip için' diyen ünlü oyuncu Evangeline Lilly'e tepki yağdı         
15:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 03:02:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayrampaşa'daki feci kaza kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]