Üye Girişi
Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika

Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı

20.02.2022 16:04
Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı

Bayrampaşa Hamsi ve Kültür Festivali'nde 4 ton hamsi ikram edildi.

Bayrampaşa Hamsi ve Kültür Festivali'nde 4 ton hamsi ikram edildi.

Bayrampaşa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel hale gelen festivalde İsmail Türüt'ün yanı sıra Karadenizli birçok sanatçı sahne aldı.

Binlerce kişinin katıldığı festivalde 4 ton hamsi mangal ve yağda pişirilerek vatandaşlara ikram edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, festivale ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Aydıner, bu festivalin yıllardır devam ettiğini kaydederek, "Amacımız şehir, bölge ayırt etmeksizin tüm vatandaşlarımızı bir araya getirip kaynaştırmak ve bir nebze de olsa streslerini atmalarını sağlamak. Bayrampaşa Belediyesi olarak bu tarz kültür programlarını yapmaya devam edeceğiz. Festivale katılan halkımıza teşekkür ediyorum, iyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI BAYRAMPAŞA'DA KAFEDEKİLERE SİLAHLI SALDIRI; 3 YARALI Bayrampaşa'da 'Hamsi ve Kültür Festivali' renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı Bayrampaşa'da "Hamsi ve Kültür Festivali" renkli görüntülere sahne oldu: 4 ton hamsi dağıtıldı

İsmail Türüt, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:02 Lider Trabzonspor, Alanya deplasmanında! İlk 11'ler belli oldu
15:14 Güngör Arslan'ın cenazesine, eşinin Vali ile olan diyaloğu damga vurdu
15:12 Gazeteci Güngör Arslan'ın ölmeden önce çekilen videosu ortaya çıktı: Öldürülen ne ilk ne de son gazeteci olacağım
15:09 Çin'in uzay aracı, keşfettiği küreciklerle Ay'ın gizemini çözecek!
15:06 Kraliçe Elizabeth koronavirüs testi pozitif çıktı
15:05 Son Dakika: Kremlin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği tarihi veren batı medyası için: Provokasyondur, aksi sonuçlara yol açabilir
14:46 Rossella Petrillo, Arthur Cabral'ın göğüslerine bakıp yaptığı hareketle ilgili ilk kez konuştu: Benim gördüğüm şey iki kişinin çalışmasıdır
14:22 Putin'in Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 16:12:31. #1.12#
SON DAKİKA: Bayrampaşa'daki festivalde vatandaşlara 4 ton hamsi dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement