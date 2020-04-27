BAYRAMPAŞA'DAKİ HALİNDEKİ YOĞUNLUK SABAH SAATLERİNDE DE DEVAM ETTİ - Son Dakika

Sokağa çıkma yasağının kalkmasının ardından Bayrampaşa sebze ve meyve halinde gece saatlerinde oluşan yoğunluk sabahta devam etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı gece yarısı itibariyle son buldu. Yasağın ardından Bayrampaşa'da bulunan meyve ve sebze halinde gece saatlerinden itibaren oluşan yoğunluk sabah saatlerinde de devam etti. Halde yaşanan yoğunluk nedeniyle TEM bağlantı yolunda uzun araç kuyruğu oluştu.

Gece saatlerinden beri beklediğini söyleyen Bülent Aybi "Gece 24.00'dan beri haldeyiz. Burası ana baba günü. Koronavirüs salgını var. Burada sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Herhangi bir önlem alınmadı. Gece saatlerinde buradaki insanlar birbirlerine temas ederek bekliyorlardı. Eldiven ve maske genel olarak kullanmıyorlar. Bizim için çok tehlikeli. Cumhurbaşkanımızdan ve İçişleri Bakanımızdan Allah razı olsun. Devlet bizim için çalışıyorsa biz de kurallara uymamız lazım" dedi.