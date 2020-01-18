BAYRAMPAŞA'DAKİ KAFEDE DEHŞET ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA'DAKİ KAFEDE DEHŞET ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'DAKİ KAFEDE DEHŞET ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

6 saat önce

Alper KORKMAZ/ BAYRAMPAŞA'da elindeki pala ile restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) bağırarak restorandaki malzemeleri kırıp, etrafa saldırdı.

BAYRAMPAŞA'DAKİ KAFEDE DEHŞET ANINA İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI, System.String[]

Alper KORKMAZ/ BAYRAMPAŞA'da elindeki pala ile restorana giren Bulgaristan uyruklu Milen Stoyanov Bahchevanov (33) bağırarak restorandaki malzemeleri kırıp, etrafa saldırdı. Şüpheli ikna edilemeyince polisler tarafından vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan saldırgan, hayatını kaybetti. Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde polis şüpheliyi etkisiz hale getirmek için üst kata merdiven dayıyor. Şüpheli elindeki gitarla polise direniyor. Görüntülerin devamında ise hızla alt kata inen şüpheli polislere saldırıyor. Bir bekçiyi elinden bıçakla yaralıyor. Şüpheli yaşanan arbedede silahla vurularak etkisiz hale getiriliyor. Yaralı şüpheli daha sonra tekrar bıçağı alarak ayağa kalkıyor. Devamında tekrar etkisiz hale getiriliyor.

Görüntü Dökümü:

(CEP TELEFONU)

-Polislerin müdahalesi

-Şüphelinin polislere saldırması

-Şüphelinin yere düşmesi

-Şüphelinin tekrar ayağa kalkması

-Etkisiz hale getirilmesi

(DHAFEED)


Bulgaristan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 10:38 Kaynak: DHA
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