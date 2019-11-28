Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'daki kasaplara ve balıkçılara sıkı denetim
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Bayrampaşa'daki kasaplara ve balıkçılara sıkı denetim

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki et ve et ürünleri satan iş yerleri ile balıkçıları sıkı denetime tabi tutuyor.

Bayrampaşa'daki kasaplara ve balıkçılara sıkı denetim, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi, ilçedeki et ve et ürünleri satan iş yerleri ile balıkçıları sıkı denetime tabi tutuyor. Bu kapsamda kasaplar, balıkçılar ve marketlerin et reyonları denetlendi.


Bayrampaşa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, periyodik gıda denetimlerine devam etti. Bu kapsamda müdürlüğe bağlı ekipler tarafından kasaplar, balıkçılar ve marketlerin et reyonları sıkı denetime tabi tutuluyor. Denetimlerde etlerin menşei, muayenesi, saklama koşulları, kıyma makinelerinin yönetmeliğe uygunluğu, balıkların tazeliği ve boyları, iş yerlerinin temizliği ve hijyen koşulları tek tek kontrol ediliyor. Bayrampaşa'da 150 civarında et ve su ürünü satan kasap ile market bulunuyor. Bu iş yerleri yıl içerisinde periyodik denetimlere tabi tutuluyor. Ayrıca şikayet olduğunda ve iş yeri yeni açıldığında da denetim yapıldığı belirtildi. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 03:41 Kaynak: İHA
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