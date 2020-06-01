BAYRAMPAŞA'DAKİ SEBZE-MEYVE HALİNE ATEŞLERİ ÖLÇÜLERE ALINDILAR - Son Dakika

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali kapılarını açtı. Polis ekipleri hale gelen vatandaşları, ateşlerini ölçerek ve maske kontrolü yaparak hal içine aldı. Ayrıca hal içindeki anons sisteminden sürekli, sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması için anonslar yapıldı.