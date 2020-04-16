Bayrampaşa'daki semt pazarında vatandaşların sosyal mesafeye uymaması pes dedirtti - Son Dakika

Bayrampaşa'daki semt pazarında vatandaşların sosyal mesafeye uymaması pes dedirtti

Sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüse karşın yapılan tüm uyarılara rağmen semt pazarlarında vatandaşlar sosyal mesafe kuralını yok sayıyor. Bayrampaşa'da semt pazarında Zabıta ve polis ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen ve sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşlar havadan görüntülendi.

Türkiye yeni tip korona virüs ile dört bir koldan savaşırken, Bayrampaşa semt pazarına çıkan vatandaşların getirilen yasaklara uymaması pes dedirtti. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşların pazarlara akın ettiği ve geçtiğimiz haftaya oranla pazarların daha dolu olduğu görüldü. Bayrampaşa Çetin Emeç stadyumu yanında bulunan semt pazarına alışverişe gelenler, 1 metrelik sosyal mesafe kuralına uymadı. Pazar girişlerinde polis ve zabıta ekiplerinin tek tek uyarıları ve maske dağıtımına rağmen bu uyarıları kulak arkası eden vatandaşların rahatlıkları hayret içinde bıraktı. Zabıta, pazar içerisinde esnafa maskesiz, eldivensiz bulunmamaları için sık sık anons yaptı. Sosyal mesafe kuralına vatandaşlar uymayınca zabıta ekipleri semt pazarının girişini kapatarak alışveriş için gelen vatandaşları sırayla içeriye aldı. Zabıta ekiplerinin sıra oluşturmasının ardından semt pazarı girişinde uzun kuyruklar oluştu.

Pazarda sosyal mesafeye kimsenin uymadığını kaydeden Nejat Kavlak, "Kimse kesinlikle sosyal mesafeye uymuyor. İnsanlar haddinden fazla iç içe. Virüsü falan hiç dinledikleri yok. Sadece gıda alayım karnımı doyurayım, aç kalmayım. Sağlıklarını hiç kimse düşünmüyor" dedi.

Bayrampaşa semt pazarındaki sosyal mesafe kuralına uymayan vatandaşların yoğunluğu ise havadan görüntülendi.