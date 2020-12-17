Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm - Son Dakika

Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm

17.12.2020 16:24
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm, System.String[]

Bayrampaşa'daki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla eski atık su kollektörleri boşa çıkarılarak yeni bir kollektör sistemi yapıldı.

Bayrampaşa'daki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla eski atık su kollektörleri boşa çıkarılarak yeni bir kollektör sistemi yapıldı. 5 yıl önce başlatılan ve toplam 6 mahalleyi kapsayan çalışmanın ilk fazı başarıyla tamamlanırken, ikinci faz çalışmaları da başlatıldı.

Bayrampaşa'daki su baskınlarının önüne geçmek amacıyla, İSKİ ve Bayrampaşa Belediyesi iş birliği ile 5 yıl önce Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi'nde başlatılan atık su taşkınlarını önleme çalışmasının ilk fazı tamamlandı. Çalışma kapsamında eski atık su kollektörleri boşa çıkarılarak yeni bir kollektör sistemi yapıldı ve böylece bölgede oluşabilecek su baskınlarının önüne geçildi. Terazidere, Vatan, Orta, Altıntepsi, Yenidoğan ve İsmetpaşa olmak üzere toplam 6 mahalleyi kapsayan çalışmanın ikinci faz çalışmaları da başlatıldı. İkinci faz çalışmasının bir ay içinde tamamlanması öngörülüyor.

"Büyük bir sorun çözüldü"

Projeyle ilgili detaylı bir açıklama yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İSKİ ile istişare ederek geliştirilen büyük bir projeyle Terazidere Mahallemizde bulunan ve toplam 6 mahallenin atık su giderini sağlayan, kapasitesi yetersiz eski atık su kollektörleri boşa çıkarılarak yeni bir kollektör sisteminin yapılması sağlandı. Bu proje ile ilçemizdeki su baskınlarının önüne geçildi ve büyük bir sorun çözülmüş oldu" dedi.

Başkan Aydıner, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"İlçemizin atık su sisteminin yaklaşık yüzde 70'lik bölümü Ayvalıdere kollektörüne bağlı bulunuyor ve bu hat Dumpulupınar Caddesi'nden Yenikapı Biyolojik Arıtma Tesisine gidiyor. 1980'li yılların sonlarında yapılan bu kollektörün çapının yetersiz (1200 milimetre) olması nedeniyle Terazidere Mahallesi Manastır Caddesi ve civarında taşkınlara sebep olmaktaydı. Bu problemi çözmek amacıyla İSKİ Genel Müdürlüğümüz ile istişarelerde bulunduk ve bir proje planladık. 5 yıl önce bu bölgenin atık su sistemini (gelecekte artacak nüfus ihtiyacını da göz önüne alarak) kökten çözecek bir proje hayata geçirildi. Terazidere İSKİ terfi istasyonundan başlayarak Davutpaşa ve Yenikapı Arıtma Tesislerine kadar 2 bin 200 milimetreden başlayan ve yaklaşık 12 kilometre mesafede boru itme yöntemiyle tünel kollektör yapımı gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 yıl önce ana inşaatı tamamlanan tünel kollektöre 30 Kasım'da (2020) Esenler Caddesi'nde, Emin Nihat Sözeri Caddesi'nin önünden 5 metrelik bir bağlantı yapılarak Davutpaşa Caddesi üzerinden gitmekte olan kollektörün yükü sıfırlandı. Birinci faz tünel kollektörü devreye alınarak çalışmanın ilk bölümü başarıyla tamamlandı."

Başkan Aydıner, "Projenin devamında ikinci faz olarak nitelediğimiz çalışma da başlatıldı. İkinci faz çalışmasında, İSKİ Genel Müdürlüğümüzce, Manastır Caddesi'ne inen 1000 milimetre çapındaki atık su kollektörü Esenler Caddesi üzerinden bin 400 çap ile alınarak, Otogar önündeki tünel kollektöre bağlanması gerçekleştirilecek. Yaklaşık bir ay sürmesi planlan ikinci faz çalışması bittiğinde Manastır Caddesi'ne inen kollektörler boşa çıkarılarak buradaki atık su baskınlarının önüne geçilecek. Yağmur suyu ile ilgili daha önce yapılmış olan dev kollektörler bu bölgede hizmet vermeye devam edecek. Bütün bu çalışmalarda emeği olan İSKİ Genel Müdürlüğümüzün eski ve yeni yönetimine ve projeye emek veren herkese teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" sözlerine yer verdi. - İSTANBUL

Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm
Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Yenidoğan, Vatan, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'daki su baskınlarına kalıcı çözüm - Son Dakika


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