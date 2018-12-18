Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'daki Taksici Cinayeti

Bayrampaşa'daki Taksici Cinayeti

2 saat önce

Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförü Nihat Elçi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mehmet A, adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförü Nihat Elçi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Mehmet A, adliyeye sevk edildi.

Ankara'da Çankaya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 27 Kasım'da Bayrampaşa'da bindiği taksinin şoförü Nihat Elçi'yi tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli Mehmet A'yı (34) dün Dikmen'de yakaladı.

Sağlık kontrolünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen Mehmet A, Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli basın mensuplarının soruları üzerine, "Taksiciyle alakalı değildi, pişmanım." dedi.

Şüpheli Mehmet A, ilk ifadesinde, ablasının eski eşini kendilerine borç bıraktığı için öldürmek istediğini, bu amaçla olayda kullandığı silahı internet üzerinden satın aldığını anlattı.

Eski eniştesini öldürmek için Anadolu Yakası'na gitmek amacıyla taksi gasbetmeyi düşündüğünü kaydeden şüpheli, olay günü bindiği ilk üç taksiden güvenlik kamerası olduğu için indiğini, dördüncü taksinin şoförü Elçi'yi aracını almak için öldürdüğünü savundu.

Şüpheli Mehmet A, daha sonra korkup olay yerinden kaçtığını, tabancayı denize attığını ve haberlerde kendini görünce ablasının yanına Ankara'ya kaçtığını söyledi.

Şüphelinin, ablasının durumu dün polise bildirmesi üzerine yakalandığı öğrenildi.

Bu arada, şüphelinin cinayette kullandığı tabanca, Bakırköy'de denize attığı yeri göstermesi üzerine dalgıç polisler tarafından bulundu.

Olayın geçmişi

Taksi şoförü Nihat Elçi, Bayrampaşa'da bir yolcu tarafından aracıyla seyir halindeyken silahla başından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:07 Kaynak: AA

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