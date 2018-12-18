Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa'daki Taksici Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

Bayrampaşa'daki Taksici Cinayetinin Zanlısı Adliyeye Sevk Edildi

3 saat önce

Bayrampaşa'daki taksici cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi İSTANBUL - Bayrampaşa'da bindiği taksi sürücüsü Nihat Elçi'yi seyir halindeyken silahla başından vurarak öldüren ve Ankara'da yakalanan Mehmet A.işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bayrampaşa'daki taksici cinayetinin zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL - Bayrampaşa'da bindiği taksi sürücüsü Nihat Elçi'yi seyir halindeyken silahla başından vurarak öldüren ve Ankara'da yakalanan Mehmet A.işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:24 Kaynak: İHA

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