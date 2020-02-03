Bayrampaşa'dan Elazığ'a iyilik eli - Son Dakika
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Bayrampaşa'dan Elazığ'a iyilik eli

11 dakika önce

Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesine yardım yağarken Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri Platformu da iki TIR ihtiyaç malzemesini Elazığ ve Malatya'ya gönderdi.

Bayrampaşa'dan Elazığ'a iyilik eli, System.String[]

Elazığ ve Malatya depreminin ardından bölgeye yardım götürmek için yurt genelinde adeta seferberlik başlatıldı.

Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından gerekli ihtiyaç malzemeleri ülke genelinde kısa sürede organize edilen yardım kampanyaları ile toplanırken Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri Platformu da iki TIR ihtiyaç malzemesini 'kardeşliğimiz daim olsun' dilekleriyle Elazığ ve Malatya'ya gönderdi. Yardım kampanyasına öncülük eden İyilik Gönüllüleri Platformu üyesi hayırsever iş insanları Hıdır Dinçel ve Embiya Dinçok'u makamında ağırlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İnsanlara iyilik etme gayesi ile belediyemiz bünyesinde oluşturulan İyilik Gönüllüleri Platformu üyesi hayırsever iş insanlarımızın da desteğiyle iki TIR ihtiyaç malzemesini depremzede kardeşlerimiz için Elazığ ve Malatya'ya gönderdik. İyilik büyüyen umudumuz, kardeşliğimizin teminatıdır. Bu hayra belediyemizi de dâhil ederek bizleri onurlandıran hayırsever iş insanı kardeşlerime kıymetli ziyaretleri ve organizasyonları için çok teşekkür ederim." dedi.

İş insanı Hıdır Dinçel'in öncülük ettiği yardım kampanyası, Mikat, Turkuaz Organizasyon, İSTOÇ esnafı ve Bayrampaşa Belediyesi tarafından organize edildi.

Bayrampaşa, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:01 Kaynak: Bültenler
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