Bayrampaşa'dan Elazığ'a iyilik eli - Son Dakika
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Bayrampaşa'dan Elazığ'a iyilik eli

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri Platformu tarafından, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için toplanan iki tır ihtiyaç malzemesi, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.

Bayrampaşa'dan Elazığ'a iyilik eli, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri Platformu tarafından, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde mağdur olan vatandaşlar için toplanan iki tır ihtiyaç malzemesi, Elazığ ve Malatya'ya gönderildi.


Elazığ ve Malatya'da depremin ardından gerekli ihtiyaç malzemeleri ülke genelinde kısa sürede organize edilen yardım kampanyaları ile toplanırken, Bayrampaşa Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren İyilik Gönüllüleri Platformu da iki tır ihtiyaç malzemesini 'kardeşliğimiz daim olsun' dilekleriyle Elazığ ve Malatya'ya gönderdi.


Yardım kampanyasına öncülük eden İyilik Gönüllüleri Platformu üyesi hayırsever iş adamları Hıdır Dinçel ve Embiya Dinçok'u makamında ağırlayan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "İnsanlara iyilik etme gayesi ile belediyemiz bünyesinde oluşturulan İyilik Gönüllüleri Platformu üyesi hayırsever iş insanlarımızın da desteğiyle iki TIR ihtiyaç malzemesini depremzede kardeşlerimiz için Elazığ ve Malatya'ya gönderdik. İyilik büyüyen umudumuz, kardeşliğimizin teminatıdır. Bu hayra belediyemizi de dahil ederek bizleri onurlandıran hayırsever iş adamı kardeşlerime kıymetli ziyaretleri ve organizasyonları için çok teşekkür ederim" dedi.


İş adamı Hıdır Dinçel'in öncülük ettiği yardım kampanyası, Mikat, Turkuaz Organizasyon, İSTOÇ esnafı ve Bayrampaşa Belediyesi tarafından organize edildi. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:11 Kaynak: İHA
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