Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret - Son Dakika

Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret

6 saat önce

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ı ziyaret etti.

Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret, System.String[]

Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan Pınarhisar'ı ziyaret etti.


Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Gemici ve Yalçın Sırakaya, Başkan Atila Aydıner'in talimatı ile Bayrampaşa Belediyesi ile kardeş şehir olan Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesine giderek, burada çeşitli temaslarda bulundu. Gemici ve Sırakaya'yı Pınarhisar Belediye Başkan Vekili Bilal Çelik, Belediye Başkan Yardımcısı Samet Ekim ve AK Parti Pınarhisar İlçe Başkanı Hicret Şamil Karasu karşıladı. İlk olarak Pınarhisar Belediyesi'ni ziyaret eden Gemici ve Sırakaya ardından AK Parti ilçe binasına geçtiler. Pınarhisar'ın caddelerinde de incelemelerde bulunan Bayrampaşa heyetinden İsmail Gemici Pınarhisar ile ilişkilerin daha da geliştirileceğini belirtti.


Pınarhisar Türk siyasi tarihi açısından da ayrı bir öneme sahip. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te okuduğu bir şiir nedeniyle 21 yıl önce Pınarhisar Cezaevi'ne konmuştu. Erdoğan, 24 Temmuz 1999'da cezaevinden çıkmıştı. - İSTANBUL

Bayrampaşa, Pınarhisar, Kırklareli, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 05:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

2 ay önce drift yaparken yakalanmıştı, dün gece aynı yolda öldü
Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu Simit tablasıyla girdiği bayide telefonla oynayan çocuğun görüntüleri yürek burktu İBB Meclisi cemevlerinin ibadethane olarak değiştirilmesi önerisini reddetti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 23:48:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayrampaşa'dan kardeş şehir Pınarhisar'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]