Bayrampaşa'dan şimşek görüntüleri
Beykoz'dan şimşek ve yağış görüntüleri
Bulgurlu'dan şimşek ve yağış görüntüleri İSTANBUL - İstanbul'da beklenen yağış başladı.
Kaynak: AA
Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da beklenen yağış başladı - Son Dakika
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