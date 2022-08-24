Millet ve Cumhur'dan sonra yeni bir ittifak daha geliyor! İçinde HDP de var

Kaynak: AA

Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İstanbul'da beklenen yağış başladı - Son Dakika

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