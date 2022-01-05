Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı - Son Dakika
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Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı

05.01.2022 23:40

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde kaçak avlanıldığı belirlenen 150 çuval içerisinde toplam 5 ton kara kıllı midye ele geçirildi.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde kaçak avlanıldığı belirlenen 150 çuval içerisinde toplam 5 ton kara kıllı midye ele geçirildi. Canlı oldukları belirlenen midyeler denize bırakılırken, midyeleri kaçak avlayan ve naklini yapanlara idari para cezası uygulandı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde bir kamyonda fazla miktarda midye olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçen ekipler, durumu İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğüne bildirdi. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ve Bayrampaşa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su ürünleri kontrol görevlileri tarafından yapılan incelemeler üzerine kara kıllı midyelerin evraklarının olmadığı ve yasadışı avcılık yöntemiyle yasak sahalardan avlanıldığı tespit edildi. 150 çuval içinde toplam 5 ton midye ele geçirilirken, canlılık özelliği taşıdığından midyelerin denize bırakılmasına karar verildi.

Midyeler Fatih Yenikapı Yediemin Limanından denize boşaltıldı. Kaçak avlanan ve midyelerin naklini yapan şahıslar hakkında ise idari para cezası uygulandı.

(Zöhre Alagöz/İHA)

Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı
Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı

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Bayrampaşa, İstanbul, Tarım, su, Genel, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bayrampaşa Hali'nde 5 ton kaçak midye ele geçirildi: Canlı midyeler denize bırakıldı - Son Dakika
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