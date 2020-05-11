Bayrampaşa Hali'nde polis ekipleri ateş ölçtü, maske dağıttı - Son Dakika

Bayrampaşa Hali'nde polis ekipleri ateş ölçtü, maske dağıttı

Kısıtlama sonrası yaşanacak yoğunluk için emniyet güçleri denetimi arttırdı

Halde yaşanan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi

İSTANBUL - 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa'daki halde marketçilerin ve pazar esnafları ürün almak için hareketlilik oluşturdu. Koronavirüsü'ne karşı alınan tedbir kapsamında 160 polis-çarşı bekçisi, 100 özel güvenlik, 60 zabıta, 40 trafik polisi ve resmi ekip aracı görevlendirdi. Polis ekipleri hale giren şoförlerin ateşini ölçtü, maske dağıttı.

Dünya ve Türkiye'de etkili olan korona virüs - COVİD-19"'a karşı 9 Mayıs Gecesi saat 00.00'dan 11 Mayıs'a Pazartesi gecesi saat 00.00'a kadar 23 büyükşehir ve Zonguldak ilinde 2 gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Kısıtlama bu gece 00.00'dan sonra sona erdi.

Gece saatlerinde kısıtlamasının sona ermesi ile birlikte Bayrampaşa'da bulunan halde market ve pazar esnafının oluşturduğu hareketlilik görüldü. Virüse karşı önlem alan Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halde yoğunluğun yaşanmaması için ara vermeden kontrollerine devam etti.

Bu kapsamda hale giriş ve çıkış yapan araç sürücülerinin ateşi ölçüldü, maskesi olmayana da maske dağıtıldı. Ekipler, ellerine almış oldukları megafon ile vatandaşları sosyal mesafe kuralları ve alınan tedbirlere karşı riayet etmelerini istedi.

Halde yaşanan hareketlilik drone ile havadan görüntülendi.