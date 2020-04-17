BAYRAMPAŞA HALİNDE HAFTA SONU ÖNLEMİ - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA HALİNDE HAFTA SONU ÖNLEMİ

6 saat önce

BAYRAMPAŞA'daki İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde bu sabah itibariyle günlük satış rutini tamamlandı.

BAYRAMPAŞA HALİNDE HAFTA SONU ÖNLEMİ, System.String[]

BAYRAMPAŞA'daki İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde bu sabah itibariyle günlük satış rutini tamamlandı. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'a pazar akşamına kadar ürün gelmeyecek. Yeni haftanın ürünleri pazar günü saat 18.00 itibariyle hale getirilebilecek. Ürünlerin halde kabulü yapılacak ancak satışlar gece yarısı başlayacak.

Halciler Derneği (HALDER) İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, haldeki önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Baran, "Halde geçen hafta Cuma günü sokağa çıkma yasağından üreticilerimiz, nakliyecilerimiz ve biz hal esnafları olarak tamamen Tarım Bakanlığı'nın ve İçişleri Bakanlığı'nın da özverili çalışması sonucunda önlemler alındı. Bu hafta hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Bu hafta salı ve perşembe günü yoğun bir alışveriş oldu ama bugün baya ürünlerimiz elimizde kaldı. Talepte bir azalma söz konusu. Haller pazar günü saat 18.00'dan sonra tüm malları alacak ve 00.00'da satışa başlayacak. Bu akşam artık ürün gelmeyecek, pazar akşamı ürün gelecek. Üretim bölgelerinde cumartesi ürünler toplanacak, sevkiyatlar başlayacak, pazar günü öğleden sonra ürünler İstanbul'da olacak. Kalan malları dükkanlarımızda üstlerini örterek, açıkta kalanları da üstlerini örterek muhafaza edeceğiz, sıcaktan koruyacağız" şeklinde konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 12:46 Kaynak: DHA

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