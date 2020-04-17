Bayrampaşa halinde hafta sonu önlemi - Son Dakika

BAYRAMPAŞA'daki İstanbul Yaş Meyve ve Sebze Hali'nde bu sabah itibariyle günlük satış rutini tamamlandı. Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'a pazar akşamına kadar ürün gelmeyecek. Yeni haftanın ürünleri pazar günü saat 18.00 itibariyle hale getirilebilecek. Ürünlerin halde kabulü yapılacak ancak satışlar gece yarısı başlayacak.

Halciler Derneği (HALDER) İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhittin Baran, haldeki önlemlerle ilgili bilgi verdi.