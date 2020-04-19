BAYRAMPAŞA HALİNDE MEYVE SEBZE SEVKİYATI BAŞLADI - Son Dakika

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BAYRAMPAŞA HALİNDE MEYVE SEBZE SEVKİYATI BAŞLADI
6 saat önce
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, saat 18.00 itibariyle Bayrampaşa meyve sebze halinde sevkiyat başladı.
Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ikinci gününde, saat 18.00 itibariyle Bayrampaşa meyve sebze halinde sevkiyat başladı.Koronavirüsün yayılımını önlemek amacıyla 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu sokağa çıkma yasağı kararı alındı. Yayınlanan genelde, tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanların 18.00 itibariyle yasaktan muaf olacağı açıklandı. Bayrampaşa sebze halinde 18.00 itibariyle çalışmalara başlandı. TIR'lara yüklenen meyve ve sebzeler yola çıktı. Marketlerin açılmasıyla taze sebze meyve satışı başlamış olacak.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 11:46 Kaynak: DHA
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