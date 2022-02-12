Üye Girişi
Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı - Son Dakika

Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

12.02.2022 19:15
Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı

BAYRAMPAŞA Sebze ve meyve halindeki boş alanda bulunan plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

BAYRAMPAŞA Sebze ve meyve halindeki boş alanda bulunan plastik kasalar henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen yangında gökyüzü dumanla kaplandı.

Bayrampaşa Sebze ve Meyve halindeki boş alanda bulunan plastik kasalar saat 18.00 sıralarında yanmaya başladı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kasaların bulunduğu yerden dumanlar yükseldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alev alev yanan plastik kasalar nedeniyle gökyüzü dumanla kaplandı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.


YORUMLAR
500

Bayrampaşa, İtfaiye, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:16 Rusya, Karadeniz açıklarında 30'dan fazla savaş gemisiyle tatbikata başlıyor
16:15 Uzun bir aradan sonra Altay Bayındır formasına kavuştu! Fenerbahçe taraftarı sevince boğuldu
16:13 Voleybolcu Ebrar Karakurt'tan ayrılan İmge'nin sütyensiz pozu olay oldu
16:00 2485'ten geldiğini iddia eden adamdan akıl almaz açıklama: 23 Mart'ı bekleyin, Dünya o gün değişecek
15:58 KDV indirimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlere mesaj: Fiyatları düşürmenizi bekliyoruz
15:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranı, yüzde 1'e indirildi
15:13 Sevgilisini emniyet kemeri ile boğarak öldürmüştü! İfadesi ortaya çıktı
15:12 Artem Dzyuba'nin yakın arkadaşı bombayı patlattı: Fenerbahçe söylentileri var
15:08 Gökay Kalaycıoğlu açıkladı: Mehmet Aslan ile spiker Figen Civan ilişki yaşıyor
15:05 16 yaşındaki şahıs, 79 yaşındaki kadına tecavüz etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 19:29:14. #1.13#
SON DAKİKA: Bayrampaşa halinde plastik kasalar yandı; gökyüzü dumanla kaplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement