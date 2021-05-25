BAYRAMPAŞA HALİNDE YANGIN - Son Dakika

Alper KORKMAZ-Buğra BENLİOĞLU-Ersan SAN/ İSTANBUL, (DHA BAYRAMPAŞA Sebze ve Meyve Hali'nde bulunan bir depoda yangın çıktı.

Yangın saat 13.00 sıralarında halde bulunan bir depoda çıktı. İçeride çok sayıda palet ve plastik kasanın bulunduğu depodaki yangın kısa sürede büyüdü. Çevrede bulunanlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Kimsenin yaralanmadığı olayda depoda bulunan sebze ve meyvelerle plastik kasalar zarar gördü. Haldeki kamyon şoförü, "Birden ufak bir patlama sesi geldi. Sonra koşarak geldik baktık. Plastik kasalar yanıyordu, zaten yanıcı bir madde. Bir anda parladı. Genelde dükkanda yatan çalışan kişiler oluyordu ama burada kimse yokmuş " dedi.