Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika
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Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor

09.09.2022 02:12
Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Bayrampaşa KİPTAŞ Konutları'ndaki bir binanın elektrik panolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

Bayrampaşa KİPTAŞ Konutları'ndaki bir binanın elektrik panolarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor.

İsmetpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerindeki KİPTAŞ Konutları E Blok'ta elektrik panolarında yangın çıktı.

Bölgeye çok sayıda emniyet, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. ???????

Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bayrampaşa Tuna Caddesi'nde bulunan 7 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri yanmakta. Ekiplerimiz yangına müdahale ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Ekiplerin tahliye ve söndürme çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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