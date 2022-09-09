Aralarında bebek ve yaşlıların da bulunduğu pek çok kişi, yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Kaynak: AA

İsmetpaşa Mahallesi, Bayrampaşa, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa'da bir binada çıkan yangına müdahale ediliyor - Son Dakika

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