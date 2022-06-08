Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi - Son Dakika
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Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi

08.06.2022 11:34

İstanbul Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda iki kişinin sözlü tartışması fiziksel saldırıya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavgayı ayırmak isteyen bir yolcu da yumrukların hedefi oldu.

İstanbul'da dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 2 kişi istasyonda bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı.

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa metrosu bir anda boks ringine döndü! Kavga ettiği adamı bırakıp, araya girenle kavga etti
Bayrampaşa metrosu bir anda boks ringine döndü! Kavga ettiği adamı bırakıp, araya girenle kavga etti
Bayrampaşa metrosu bir anda boks ringine döndü! Kavga ettiği adamı bırakıp, araya girenle kavga etti
Bayrampaşa metrosu bir anda boks ringine döndü! Kavga ettiği adamı bırakıp, araya girenle kavga etti
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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi - Son Dakika
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