İstanbul'da dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 2 kişi istasyonda bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede metro içinde kavgaya dönüştü. Yumrukların havada uçuştuğu kavga diğer yolcuların araya girmesiyle sona erdi. Boks maçını andıran o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi - Son Dakika