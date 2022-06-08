Doğum yaptığını söyleyen trans fenomen ve hastaneye tepkiler çığ gibi! Oda bile süslendi

İstanbul 'da dün sabah saatlerinde Bayrampaşa Otogar Metro İstasyonu'nda meydana geldi. 2 kişi istasyonda bilinmeyen sebeple birbirleriyle tartıştı. Bu sırada başka bir yolcu araya girerek tartışmayı sonlandırmak istedi. Bu sefer taraflardan biri araya girmesine sinirlendiği yolcuyla tartışmaya başladı.

Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bayrampaşa metrosunda yumruklar havada uçuştu! Kavgayı ayırmaya çalışan adam da darp edildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.