Üye Girişi
Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın - Son Dakika

Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın

26.09.2021 16:56

Gelen son dakika haberine göre - Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı.

- Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın

İSTANBUL - Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanındaki ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı.

Yangın, saat 14.30 sularında Bayrampaşa Sebze Meyve halinin yanındaki ağaçlık alanda meydana geldi. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, Sebze ve Meyve Halinde bulunan plastik kasalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış henüz bilinmemekle birlikte, polis ekipleri tarafından araştırılıyor.

Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın
Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın
Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın
Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın

Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı 17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı 17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı Muz üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Anamur'da kuraklık alarmı verildi 16:49 Muz üretiminin yüzde 30'unu tek başına karşılayan Anamur'da kuraklık alarmı verildi
Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor 16:20 Taliban, tek tek bütün dükkanları kapatıyor Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 15:25 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı 15:02 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi 14:35 İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi

Son Dakika Haberleri
17:11 Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor
17:10 Camdaki Kız'ın Tako'su Hamza Yazıcı'nın sevgilisi Şenay Forbes'in paylaşımlarına beğeni yağdı
17:08 Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri
17:01 Emlakçı, arazi anlaşmazlığı sebebiyle saldırıya uğradı
16:48 Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor
16:10 Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü
15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak
15:57 A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
15:32 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı
15:28 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu sonrası hakemlere tepki yağıyor         
17:11
Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri Gündem haberleri! Son Dakika gündem haberleri         
17:09
İngiltere'de yaşanan benzin krizi sonrası Ulaştırma Bakanı'ndan vatandaşlara İngiltere'de yaşanan benzin krizi sonrası Ulaştırma Bakanı'ndan vatandaşlara "İhtiyacınız kadar alın" çağrısı         
16:53
Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor Fenerbahçe'de Rossi, Hatayspor karşısında İlk golünü atan Uruguaylı'ya övgü yağıyor         
16:48
Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü Koronaya iyi geldiği iddia edilen Ivermectin isimli ilacı kullanan ABD'li çok sayıda kişi zehirlenerek öldü         
16:10
Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı         
15:29
Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı         
15:18
Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler         
15:01
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük         
13:18
Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi         
12:23
Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı         
12:22
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 17:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bayrampaşa Meyve ve Sebze halinin yanında korkutan yangın - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement