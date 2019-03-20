Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi Hizmete Açıldı

Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi Hizmete Açıldı

2 saat önce

Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi'nin yeni binası hizmete alındı.

Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi Hizmete Açıldı, System.String[]
Bayrampaşa Oğuzhan Halk Kütüphanesi'nin yeni binası hizmete alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Bayrampaşa Kaymakamlığı iş birliğiyle yeni binasına taşınarak yenileme çalışmaları tamamlanan kütüphanenin yeni hizmet binasının açılış töreni düzenlendi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, törende, Bayrampaşa'ya daha çok kütüphane ve kıraathane açılması için çalıştıklarını dile getirdi.

Kütüphanenin her gün 19.30'da kadar açık kalacağını aktaran Yılmaz, gençlere, "Siz gelirseniz kütüphaneyi 24 saat açacağız. Siz bu kütüphaneyi doldurun, buralarda başka kütüphaneler de hizmete girecek." diye seslendi.

Bayrampaşa Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da kütüphanenin verimli kullanılması ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner ise kütüphanenin çok uzun yıllardır ilçe halkına hizmet ettiğini belirterek, her mahalleye kütüphane açmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak 1970'de açılan kütüphane, 1995'ten bu yana halk kütüphanesi olarak 14 bin 790 kitap ve 891 kayıtlı üyesiyle vatandaşlara hizmet veriyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:03 Kaynak: AA

İstanbul, Bayrampaşa, Güncel
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