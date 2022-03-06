Bayrampaşa otogarda hatalı park uyarısı yapan zabıtaya saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Bayrampaşa otogarda hatalı park uyarısı yapan zabıtaya saldırdı

06.03.2022 17:02

BAYRAMPAŞA otogarda bir sürücü, aracını hatalı park ettiği yönünde kendisini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı.

BAYRAMPAŞA otogarda bir sürücü, aracını hatalı park ettiği yönünde kendisini uyaran zabıta ekiplerine saldırdı.

Olay anı cep telefonu kamerasına yansırken, polis şüpheli A.A.'yı gözaltına aldı.Olay, sabah saatlerinde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yaşandı. İddiaya göre, sürücü A.A. yakınlarını almaya geldiği otogarda aracının hatalı park etti. Bunu gören zabıta ekipleri, A.A.'yı aracını doğru yere park etmesi yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan A.A. ile zabıta ekipleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.A., bir anda ekipler saldırmaya başladı. Çevredekiler ve zabıta ekipleri A.A.'yı sakinleştirmekte güçlük çekti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis A.A.'yı gözaltına aldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan A.A'nın 2 yakınını yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.


Bayrampaşa otogarda hatalı park uyarısı yapan zabıtaya saldırdı
Bayrampaşa otogarda hatalı park uyarısı yapan zabıtaya saldırdı
Bayrampaşa otogarda hatalı park uyarısı yapan zabıtaya saldırdı
YORUMLAR
500
Zabıtadan marketlere yağ denetimi Zabıtadan marketlere yağ denetimi

Demokrasi, 15 Temmuz, Zabıta, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa otogarda hatalı park uyarısı yapan zabıtaya saldırdı - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Putin'in barış için tek bir şartı var! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açıkladı: Taleplerimiz karşılanmalı
17:07 THY, Ukrayna seferlerini 21 Mart tarihine kadar iptal etti
16:41 Freni boşalan vinç şarampole yuvarlandı, sürücüsü araçta sıkışıp kaldı!
16:40 Tarlada patpat devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
16:39 Ahmet Hakan'ın "Oyunculuğundan nefret ediyorum" dediği Hazal Kaya'dan sert çıkış: Senin fikrinin ne önemi var vasat herif
16:16 Ukrayna'da kaos devam ediyor! Halk, marketleri yağmalayanları çırılçıplak soydu, kemerle dövdü
16:11 Yargıtay'ın "Baz istasyonu" kararı! Galatasaray 3 milyon lirayı geri ödeyecek
16:00 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'nın Vinnytsia kentine füze saldırısı düzenledi! Bir havalimanı tamamen yok oldu
15:53 PSG'nin yıldızı İcardi'nin karısı Wanda Nara, bu sefer de yataktan paylaştığı iç çamaşırlı videosu ile olay yarattı
15:24 Fenerbahçe'den TFF'ye hatırlatma: Şampiyonluk başvurusuna cevap bekliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 17:23:49. #1.11#
SON DAKİKA: Bayrampaşa otogarda hatalı park uyarısı yapan zabıtaya saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement