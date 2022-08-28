Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası ve adli işlem - Son Dakika
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Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası ve adli işlem

28.08.2022 18:51
Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası ve adli işlem

Bayrampaşa Sağmalcılar mevkiinde ambulansa yol vermeden ilerleyen araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bayrampaşa Sağmalcılar mevkiinde ambulansa yol vermeden ilerleyen araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Para cezasının yanı sıra araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayrampaşa Sağmalcılar mevkiinde hızla ilerleyen bir araç sürücüsü, arkasından gelen ambulansa yol vermeyerek, yoluna devam etmişti. Araç sürücüsü, ambulansa yol vermediği gibi, kendisini geçmeye çalışan ambulansla birlikte hızlanmıştı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ambulansa yol vermeyen sürücü yakalandı. Polis ekiplerinin idari para cezası uyguladığı araç sürücüsü hakkında, adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA BAYRAMPAŞA'DA AMBULANSA YOL VERMEYEN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE CEZA İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü.
Kaynak: İHA

Bayrampaşa, İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası ve adli işlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ambulansa yol vermeyen sürücüye para cezası ve adli işlem - Son Dakika
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