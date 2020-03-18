Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi - Son Dakika

Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi

7 saat önce

Korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi.

Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi, System.String[]

Korona virüs karşı alınan önlemler kapsamında Bayrampaşa sebze ve meyve hali dezenfekte edildi. Ekipler, sebze ve meyvelerin bulundu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, meyve ve sebzelerin konulduğu kasaların yıkandığı alanda dezenfekte edildi.


Çin'de başlayarak dünyayı etkisi altına almaya devam eden korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından alınan önlemler genişleterek devam ediliyor. Alınan önlemler nedeniyle vatandaşların yoğunlukla kullandığı alanlar dezenfekte edilmeye başlandı. Sabah saatlerinde Bayrampaşa sebze ve meyve hali de ekipler tarafından dezenfekte edildi. Ekipler, sebze ve meyvelerin bulunduğu alan dışında her yeri dezenfekte etti. Ayrıca, meyve ve sebzelerin konulduğu kasaların yıkandığı alanda dezenfekte edildi.


Meyve ve sebzelerin bulunduğu alanın dezenfekte edilmediğini söyleyen HALDER İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat dayan, "Meyve ve sebzenin bulunduğu yerlerde ilaçlama yapmıyoruz. Yürüyüş yolları, araba yollar ilaçlanıyor. İnsan sağlığına faydalı diye bizde dezenfekte işlemi yapıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Çin Halk Cumhuriyeti, Bayrampaşa, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:23 Kaynak: İHA

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