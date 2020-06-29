Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk - Son Dakika

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için hafta sonu belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk yaşandı. Hal girişindeki uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) AYT ve YDT oturumları için hafta sonu belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından alışveriş yapmak isteyen esnaf, sabah saatlerinde Bayrampaşa'daki Sebze ve Meyve Hali'ne akın etti. İhtiyaçlarını karşılamak için hale gelen esnaflar halin girişinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Yaşanan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi.

Sabah saat 05.30'da hale gelen Abdulcelil Direkçi, "Şu an içerisi çok kalabalık. Bilmiyorum biz de anlamadık. İki gün yasak vardı. Yasaktan dolayı böyle oldu. Hafta sonu kapalı olduğu için aşırı bir yoğunluk vardı. Pandemi döneminde bile yoktu böyle bir şey. Saat 05.30'da geldik. Adapark'ın önünden yürüyerek geldik" dedi.

YKS sınavı için uygulanan kısıtlamadan dolayı yoğunluk yaşandığını ifade eden Zeki Şalk, "Yasaktan dolayı iki gündür kapalı olduğu için yoğun. Hafta başı olduğu için yoğunluk var. Herkes pazarcısı, marketçisi hale geliyor. Onun için böyle kalabalık. Saat 03.00'de geldim 10.00'da çıkıyorum" diye konuştu.

(İHA)