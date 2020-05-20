Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk devam etti - Son Dakika

Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde yoğunluk devam etti
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde marketçiler ve pazar esnafı ürün almak için gece saatlerinden itibaren hareketlilik oluşturdu.
4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Bayrampaşa Sebze ve Meyve Hali'nde marketçiler ve pazar esnafı ürün almak için gece saatlerinden itibaren hareketlilik oluşturdu. Sabah saatlerinde de devam eden yoğunluk ise havadan görüntülendi.
Dünyada ve Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüs (COVİD-19)'e karşı 16 Mayıs gecesi saat 00.00'da başlayan 20 Mayıs Salı gecesi 00.00'da sona eren sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Bayrampaşa Sebze ve Meyve Halinde hareketlilik yaşandı. Gece saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik sabah saatlerinde de devam etti. Çok sayıda marketçi ve pazar esnafı ürün almak için hale gelirken halde yaşanan yoğunluk ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 11:19 Kaynak: İHA
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