Bayrampaşa Spor Ligi projesinin protokolü imzalandı - Son Dakika

Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle spora katkı sağlamak amacıyla "Bayrampaşa Spor Ligi" projesinin protokolü imzalandı.



Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle okul çağındaki öğrencilere resmi müsabaka ortamı oluşturmak, spor disiplinini yerleştirmek, öğrencilerin müsabaka ortamını görmelerini sağlamak için bir protokol imzalandı. İmzalanan protokolle hayata geçirilecek olan Bayrampaşa Spor Ligi projesiyle, ilçedeki 50 bin öğrenciye verilecek spor eğitimlerinin ardından branşlarında başarılı öğrencilere destek verilecek. Basketbol, voleybol, futbol, atletizm, sokak basketbolu gibi branşlarda düzenlenecek olan spor ligindeki amaç ise farklı branşlarda spor hayatını devam ettiren başarılı öğrencilere ulaşmak.



Bayrampaşa Çetin Emeç Stadı'nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Bayrampaşa sporun başkenti, balkanların başkenti ve turizmin merkezi. Böyle bir cazibe merkezi olan ilçede de spor bizim için çok önemli. Arda Turan gibi değerlerin yetiştiği, Necip Uysal gibi özellikle bizim ilçemizin evlatlarının yetişmiş olduğu bu yerde hem futbolcuları yetiştireceğiz hem de basketbolcuları. Voleybolda marka haline geldik. Okçulukta da aynı şekilde çok ilerideyiz. Çok önemli bir projenin imza töreninde bulunduk. 50 bine yakın öğrenci bu sportif aktivitelerden faydalanacaklar. ve inşallah sonunda da kendilerine kupalarını vererek böyle mükemmel bir projeyi gerçekleştirmiş olacağız" diye konuştu. - İSTANBUL