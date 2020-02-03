Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bir iplik fabrikasında yangın çıktı. - Son Dakika

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Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
6 saat önce
Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bir iplik fabrikasında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 01:13 Kaynak: İHA
Bayrampaşa Terazidere Mahallesi'nde bir iplik fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor. - İSTANBUL
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