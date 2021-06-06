BAYRAMPAŞA VATAN MAHALLESİ'NDEKİ MUHTARLIK SEÇİMİNDE, 5 ERKEK ADAYA KARŞI TEK KADIN ADAY YARIŞIYOR - Son Dakika

İstanbul'da 14 mahallede gerçekleştirilen muhtarlık seçimlerinde, Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 5 adaya karşı yarışan tek kadın aday Dilek Teksoy, "Halkımız takdir görürse, seçileceğiz inşallah" dedi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından bugün yapılan ara seçimlerinde, ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen toplam 753 mahalle ve köylerde vatandaş sandığa gidiyor. İstanbul'da da 14 mahallede yapılan seçimlerde 71 bin seçmen oy kullanacak. 11'i kadın 62 muhtar adayının yarıştığı İstanbul seçimlerinde seçim heyecanı yaşanan mahallelerden biri de Bayrampaşa Vatan Mahallesi oldu. 1'i kadın 6 adayın yarıştığı Vatan Mahallesi'nde 6530 seçmen oy kullanacak.

"TEK KADIN ADAY OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

6 aday arasındaki tek kadın aday olan Dilek Teksoy, "Seçim heyecanı yaşıyoruz. Vatan Mahallesi Muhtarlığı'nda, 2014 yılından beri hem azalık hem de sekreterlik yapmaktayım. 6 adayın 5'i erkek, tek kadın aday olarak burada bulunmaktayım. Halkımız takdir görürse, seçileceğiz inşallah. Bayrampaşa ilçesinde, tek kadın aday olduğum için çok mutluyum. Neden bir ilk olmasın? Neden kadın muhtar olmasın? Bu yarışta ben de varım" dedi.