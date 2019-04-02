Son Dakika Haberleri: Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da Oylar Yeniden Sayılacak

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da Oylar Yeniden Sayılacak

24 dakika önce

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak.

Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da Oylar Yeniden Sayılacak, System.String[]
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından seçim usulsüzlüklerine ilişkin yapılan itiraz üzerine Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da oylar yeniden sayılacak. İstanbul'da seçimlerde meydana gelen usulsüzlüklere ilişkin AK Parti tarafından 39 ilçeye itiraz edilmişti. İlçe seçim kurullarına sunulan itiraz dilekçelerinde geçersiz oyların yeninde sayılması ve hatalı sandık tutanaklarının düzeltilmesi talep edilmişti. Yapılan itirazlar ilçe seçim kurulları tarafından değerlendirmeye alındı. Beykoz, Çekmeköy, Fatih, Çatalca ve Şile ilçelerinin ardından Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da da yapılan itiraz İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edildi. Karar doğrultusunda itiraz edilen sandıklardaki oylar yeninden sayılacak.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:01 Kaynak: İHA

İstanbul, AK Parti, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Güncel
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