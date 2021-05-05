Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu - Son Dakika

Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu

05.05.2021 14:48

CUMARTESİ günü semt pazarlarının kurulumuna verilen izin hal esnafına umut oldu.

CUMARTESİ günü semt pazarlarının kurulumuna verilen izin hal esnafına umut oldu. Bayrampaşa yaş sebze ve meyve halindeki esnaf satışların bir gün de olsa artacağı düşüncesinde. Ancak esnaf tek günü yetersiz buluyor.

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.

Vatandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Kapanma nedeniyle büyük oranda sessizliğin hakim olduğu Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali esnafı bir gün de olsa satışların hareketleneceği düşüncesinde. Esnaf bir gün için yoğunluk yaşanmasını beklerken sadece cumartesi gününü ise yetersiz buluyor.

Hal esnafı Uğurcan Sarıturan, "Cumartesi günü için yoğunluk bekliyoruz. Yasaklar geldiğinde, pazarlar kapatıldığından beri önceki dönem oranla daha seyrek iş var. Pazarcılarda tonaj daha fazla oluyor. Daha çok mal alıyorlar. Şu anda örnek olarak halden 100 ton mal kaldırılıyorsa, o gün 150-160 ton mal alınır, yüzde 50 artırır, bir günlük etkisi olur" dedi.

Bir diğer esnafı Mustafa Gümüştepe ise "Beklentimiz büyük ama bir cumartesi açılmasıyla olmuyor. Yüzde 80-90 mal satarken şimdi satışımız yüzde 20-30'a düştü. Bizim cumartesiden beklentimiz bütün malı satmak, gayemiz budur" şeklinde konuştu.

Metin Bilir, "Cumartesi günü pazarların açık olması bizim açımızdan sirkülasyonun düşük olacağını gösteriyor. 3-4 gün pazarların kapalı olması üretilen ürünlerin elde kalmasına neden oldu. Bir gün için hareketlenecek ama pazarcı esnafının da kafasında soru işaretleri var 'Malı bir gün içinde tüketebilir miyim, tüketemez miyim? Tüketiciye ulaşabilir miyim? Tüketici bana gelir mi?' diye. Sürekli bu soru işaretlerini duyuyoruz. Buradan ne kadar mal çekeceğini kendi bile bilemiyor" diye konuştu.


Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu
Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Hali esnafı 'Cumartesi'den umutlu - Son Dakika


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