BAYRAMPAŞA HALİNDE HAMALLARDAN EYLEM - Son Dakika
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BAYRAMPAŞA HALİNDE HAMALLARDAN EYLEM

03.08.2022 13:38
BAYRAMPAŞA HALİNDE HAMALLARDAN EYLEM

BAYRAMPAŞA Yaş Sebze ve Meyve Halinde çalışan hamallar eylem başlattı.

BAYRAMPAŞA Yaş Sebze ve Meyve Halinde çalışan hamallar eylem başlattı.  İş bırakan hamallar aldıkları ücretlerin ve çalışma saatlerinin düzenlenmesini talep etti.

Bayrampaşa Yaş Sebze ve Meyve Halinde çalışan hamallar, hal müdürlüğü önünde eylem yaptı. Grup, ıslık ve sloganlarla hal yönetimini istifaya çağırdı.  Hamalların başlıca talepleri ise 1,5 lira olan kasa taşıma ücretinin 2,5 liraya çıkarılması, sigortalarının yapılması ve çalışma saatlerinin düzeltilmesi oldu.

"YAZIKLAR OLSUN DÜKKAN SAHİPLERİNE"

Grup adına konuşan Fatih Ethemoğlu saat 21.00'da başlayan mesailerinin değişmesi gerektiğini söyleyerek, "Öncelikle halin açılış ve kapanış saatlerinin düzeltilmesini istiyoruz. Biz gece 00.00'da gelmek istiyoruz. Bizler çocuklarımızı göremiyoruz. Hamaliye ücretinin düzelmesini istiyoruz. Bugün 2 lira olsa da bu insanları kurtarmıyor. Bizim buradaki talebimiz 2,5 liradır. Biz bu ücretin altında kesinlikle çalışmıyoruz. Biz bir de sigorta istiyoruz. Dükkan sahipleri sigortanın tamamını işçilere ödetiyorlar. Onca paralar kazanıyorlar. Aslında bunun içinde çok şey var. Kendi eşi çocuğu evde oturuyor ama onları sigortalı gösteriyor. Kalkıp işçinin sırtından geçiniyor. Bununla da kalmıyor vergisini devletten kesip cebine koyuyor. Yazıklar olsun dükkan sahiplerinin tamamına" dedi

"BUNLAR BİZİ SAVUNMUYOR"

İstanbul Halciler Derneği (HALDER) ve İstanbul Yaş Meyve Sebze Bostan Komisyoncuları ve Tüccarları Derneğinin (İSMEYDER) kendilerini savunmadığını belirten Ethemoğlu, "Biz HALDER'i kabul etmiyoruz. Çünkü bizi savunmuyor. Biz İSMEYDER'i de kabul etmiyoruz. Çünkü bunlar da bizi savunmuyor. HALDER'in başında Numan Dayan var. Biz onu temsilci olarak görmüyoruz. Kendilerinin en az 50 tane dükkanları var. Diğeri de sendika. Biz bugün burada 800-900 tane imza topladık. Biz bu imzaları içeriye vereceğiz her ne kadar bizi yoksaysalar da. Bizler yer talep ediyoruz. Bizim derneğimiz olacak. Bu dernekte bir tane bile dükkan sahibi olmayacak. Tamamen işçi arkadaşlarımız olacak" ifadelerini kullandı.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Bayrampaşa, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAYRAMPAŞA HALİNDE HAMALLARDAN EYLEM - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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