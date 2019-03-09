Son Dakika Haberleri: Bayrampaşalı Çınarlar İçin Özel Çalışma

Bayrampaşalı Çınarlar İçin Özel Çalışma

1 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini ölçmek, kişi, kurum ve kuruluşlardan beklentilerini belirlemek ve onlara uygun projeler geliştirmek amacıyla üniversiteler ile işbirliği içinde özel bir çalışma gerçekleştirdi.

Bayrampaşalı Çınarlar İçin Özel Çalışma, System.String[]
Bayrampaşa Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlıların yaşam kalitesini ölçmek, kişi, kurum ve kuruluşlardan beklentilerini belirlemek ve onlara uygun projeler geliştirmek amacıyla üniversiteler ile işbirliği içinde özel bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda ergoterapi, gerontoloji, psikoloji ve sosyoloji alanında eğitim alan öğrenci grubundan oluşan araştırmacılar toplam bin 100 yaşlıyla görüşerek çalışmayı başarıyla tamamladı.

Bayrampaşa Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Bayrampaşa'nın yaşlılık haritasını çıkartmak için yürüttüğü hummalı çalışmayı tamamladı. Üniversiteler ile işbirliği içinde yürütülen çalışmada, ergoterapi, gerontoloji, psikoloji ve sosyoloji alanında eğitim alan öğrenciler yaşlıları evlerinde ziyaret ederek, araştırmayı yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirdi. Araştırmacı öğrenci grubu, toplam bin 100 kişiyle görüşerek çalışmayı başarıyla tamamladı.

Ziyaretlerde yaşlı vatandaşlara onların sosyal, ekonomik ve sağlık durumları ile kültürel beklentilerini anlamaya yönelik çeşitli sorular yöneltildi. Ayrıca gençlerle yaşlılar arasında kaynaşma sağlandı. Çalışmada elde edilen veriler, yaşlılarla yönelik hayata geçirilecek projeler ile sunulacak hizmetlerin alt yapısını oluşturması amacıyla ilgili kurumlar ile paylaşıldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 11:38 Kaynak: İHA

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