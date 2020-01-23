Bayrampaşalı çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bayrampaşalı çocuklar doyasıya eğlendi - Son Dakika

Bayrampaşalı çocuklar doyasıya eğlendi

6 saat önce

Bayrampaşa Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği interaktif şov ile çocuklar doyasıya eğlendi.

Bayrampaşalı çocuklar doyasıya eğlendi, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesinin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında organize ettiği interaktif şov ile çocuklar doyasıya eğlendi. Yarıyıl tatilini fırsat bilen minik öğrenciler, programa büyük ilgi gösterdi. Başkan Atila Aydıner de çocukların büyük mutluluk yaşadığı programda onların sevincine ortak oldu.


Bayrampaşa Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde çocuklar için Muaz Ete ile büyük sorular, büyük cevaplar isimli interaktif şov düzenledi. Yarıyıl tatilini fırsat bilen minik öğrenciler, programa büyük ilgi gösterdi. Program boyunca doyasıya eğlenen çocukları Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner de yalnız bırakmadı.


"Çocuklar mutlu olursa biz de mutlu oluruz"


Çocukları eğlendirmek ve mutlu etmek için yıl boyunca çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten Başkan Aydıner, "Geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın her zaman mutlu olmasını arzu ediyoruz. Çünkü onlar mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çocuklara yönelik etkinliklerimizi hafta içi de yapmaya başladık. Bu kapsamda onlar için muhteşem bir program düzenleyerek, onların mutlu olmalarını ve gönüllerince eğlenmelerini sağladık. Bu vesileyle tiyatrocu Muaz Ete'ye ve çocukları ile programımıza katılan ailelere teşekkür ediyorum" dedi.


Programında sonunda çocuklara Hacivat-Karagöz figürleri hediye edildi. - İSTANBUL

Mehmet Akif Ersoy, Atila Aydıner, Bayrampaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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