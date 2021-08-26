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Bayrampaşalı kadınlar boğaz turunda - Son Dakika

Bayrampaşalı kadınlar boğaz turunda

26.08.2021 12:36
Bayrampaşalı kadınlar boğaz turunda, System.String[]

Bayrampaşa Belediyesi önce gençleri, ardından çocukları, son olarak da kadınları Boğaz turuna çıkardı.

Bayrampaşa Belediyesi önce gençleri, ardından çocukları, son olarak da kadınları Boğaz turuna çıkardı. Tura katılan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Tebdili mekanda ferahlık vardır dedik ve evlerinde bunalan hanım kardeşlerimize özel Boğaz gezisi düzenledik. Etkinliğimizi ilçemizdeki tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi'nin Boğaz gezileri tüm hızıyla devam ediyor. Pandemi nedeniyle eve kapanan Bayrampaşalı'lar kültür gezileri ile adeta nefes alıyor. Önce gençler, ardından da sünnet çocukları için Boğaz gezisi düzenleyen belediye, şimdi de kadınları Boğaz turuna çıkarıyor. Etkinliğin ilçedeki toplam 11 mahalleyi kapsayacak şekilde sürdürülmesi planlanıyor. Öte yandan geziye katılan kadınlara çay ve simit ikramının yanı sıra çekilişle çeşitli hediyeler veriliyor.

"Kültür gezilerimiz devam edecek"

Eşi Melahat Aydıner ile birlikte gezinin ilk turuna katılan Başkan Atila Aydıner, "Salgın nedeniyle millet olarak oldukça zor bir dönem geçirdik. Aşılama süreci ile birlikte kısıtlamaların kaldırılması vatandaşlarımızı bir nebze olsun rahatlattı. Bizler de ara vermek zorunda kaldığımız kültür gezilerimizi yeniden başlattık. Önce sevgili çocuklarımızı ve gençlerimizi şimdi de kıymetli hanım kardeşlerimizi 'tebdili mekanda ferahlık vardır' diyerek Boğaz turuna çıkardık. İlk turunu güzel bir şekilde tamamladığımız etkinliğimizi ilçemizdeki tüm mahallelerimizi kapsayacak şekilde sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

Boğaz gezisinde gönüllerince eğlenen kadınlar da, "Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu gezi bizler için oldukça güzel ve eğlenceli oldu" diyerek duygularını dile getirdi. - İSTANBUL

Bayrampaşalı kadınlar boğaz turunda
Bayrampaşalı kadınlar boğaz turunda
Bayrampaşalı kadınlar boğaz turunda

Atila Aydıner, Bayrampaşa, Pandemi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayrampaşalı kadınlar boğaz turunda - Son Dakika


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