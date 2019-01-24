Son Dakika Haberleri: Bayrampaşalı'küçük Bilim Adamlarının'büyük Buluşları

Bayrampaşalı'küçük Bilim Adamlarının'büyük Buluşları

2 saat önce

Bayrampaşa Belediyesi,Bilim Merkezi'nde eğitim gören 'küçük bilim adamları' büyük buluşları ile göz doldurdu.

Bayrampaşalı'küçük Bilim Adamlarının'büyük Buluşları, System.String[]
Bayrampaşa Belediyesi,Bilim Merkezi'nde eğitim gören 'küçük bilim adamları' büyük buluşları ile göz doldurdu.

Bayrampaşa Belediyesi Bilim Merkezi'nde eğitim alan öğrenciler,"Robot Günü" etkinliği kapsamında hünerlerini sergiledi. Genç yeteneklerin birbirinden ilginç yeni buluşları büyük beğeni topladı. Bilim Merkezi'nde,öğrencilerin buluşlarını yerinde inceleyen Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner,"Geleceğin bilim adamlarını yetiştirdiğimiz Bilim Merkezi'mizde eğitim verdiğimiz sevgili öğrencilerimiz başarıları ile bizleri gururlandırıyor. Bu başarılarına karşılık madalya takdim ettiğimiz 'küçük bilim adamlarımızı' ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnanıyorum ki, bu evlatlarımız geleceğin Türkiye'sinin bilimsel gelişimine büyük katkı sunacaklar" dedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:45 Kaynak: İHA

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