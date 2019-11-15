Bayrampaşalı minikler anaokuluna kavuştu

Hacı Halide Canayakın Anaokulu, imzalanan protokolle teslim edildi

İSTANBUL - Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Valiliği iş birliği içerisinde eğitime destek amacıyla yapımı tamamlanan Hacı Halide Canayakın Anaokulu, imzalanan protokol ile Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi.

Bayrampaşa Belediyesi ve İstanbul Valiliği tarafından çalışan annelerin çocuklarının okul öncesi eğitimleri için Yıldırım Mahallesi'nde yapılan Halide Canayakın Anaokulu, düzenlenen tören ile Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Törene Bayrampaşa İlçe Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, başkan yardımcıları ve veliler katıldı. Konuşmaların ardından protokol imzası gerçekleşti. İmzalanan protokolle birlikte anaokulu Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Program sonunda minikler Başkan Aydıner ve beraberindekilere plaket ve çiçek takdim etti.

"Çocuklarımıza bu ülkeyi emanet edeceğiz"

Törende konuşan Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, "Genç bir nüfusumuz var. Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip bir ülkeyiz. Dünyanın en önemli bir ülkesiyiz. Yavrularımız bizim geleceğimiz. Bu çocuklarımıza bu ülkeyi emanet edeceğiz. Eğitim ve öğrenimle tam donanımlı bir eğitimi milli eğitim olarak Bayrampaşa Belediyesi'nin katkılarıyla birlikte Bayrampaşa'da en iyi şekilde yapmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

"Okul öncesi eğitim çok önemli".

Okul öncesi eğitimin çok önemli olduğunu vurgulayan Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdulaziz Yeniyol, "Okul öncesi eğitim benim felsefemde çok önemli bir yer tutar. Dil becerisi eğer okul öncesinde yani ilkokul sıralarına gelmeden sağlanmazsa çocuğun eğitim ve öğretim hayatına sakin şekilde başlamasına vesile oluyor. İster sayısal ister sözel eğitim öğretimde eğer dil becerisi dil kazanımı, anlaması, zihnine manayı yüklemesi yani dilde zayıflık varsa buralarda sıkıntı oluyor" ifadelerinde bulundu.